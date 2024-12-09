Похоже, у истории Джинкс и Экко будет продолжение.

Создатели "Аркейн" уже год работают над новым сериалом во вселенной League of Legends, а теперь шоураннер проекта Кристиан Линке рассказал некоторые подробности о новом шоу.

В интервью изданию The Direct Линке рассказал, что они не планировали 3 сезон для "Аркейна", но истории некоторых героев так и не были закончены.

"Мы не планируем третий сезон. Вместо этого мы хотим уделить внимание отдельным историям героев из обоих сезонов сериала, чтобы у них была своего рода собственная франшиза."

Ранее Линке говорил, что у них в планах сериалы про ещё три региона Рунтерры: Ноксус, Демасия и Иония. По концовке "Аркейн" очевидно, что следующее шоу будет про Ноксус и, возможно, Демасию, ведь в лоре игры эти локации тесно связаны.

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Также на стриме у известного лороведа вселенной LoL Necrit Линке упоминал, что по его мнению, история отношений Джинкс и Экко явно не закончена.

Ранее одна из сценаристок Arcane рассказывала, что Riot Games разрешила создателям сериала делать с персонажами игры что угодно, в том числе и убивать их.

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