Создатели "Аркейн" уже год работают над новым сериалом во вселенной League of Legends, а теперь шоураннер проекта Кристиан Линке рассказал некоторые подробности о новом шоу.
В интервью изданию The Direct Линке рассказал, что они не планировали 3 сезон для "Аркейна", но истории некоторых героев так и не были закончены.
"Мы не планируем третий сезон. Вместо этого мы хотим уделить внимание отдельным историям героев из обоих сезонов сериала, чтобы у них была своего рода собственная франшиза."
Ранее Линке говорил, что у них в планах сериалы про ещё три региона Рунтерры: Ноксус, Демасия и Иония. По концовке "Аркейн" очевидно, что следующее шоу будет про Ноксус и, возможно, Демасию, ведь в лоре игры эти локации тесно связаны.
Также на стриме у известного лороведа вселенной LoL Necrit Линке упоминал, что по его мнению, история отношений Джинкс и Экко явно не закончена.
Ранее одна из сценаристок Arcane рассказывала, что Riot Games разрешила создателям сериала делать с персонажами игры что угодно, в том числе и убивать их.