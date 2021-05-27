Американская певица Ариана Гранде в тайне вышла замуж за своего парня Далтона Гомеса, с которым встречалась пять лет.
Церемония бракосочетания состоялась 15 мая 2021 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие и родные люди пары. После того как в СМИ просочилась новость об этом событии, Ариана решила не томить и таки призналась, что наконец стала законной супругой. Также она порадовала поклонников снимками со свадьбы.
Ариана Гранде и Далтон Гомес: история отношений
Пара встречается уже пять лет, но впервые их заметили вместе в феврале 2020 года, когда они обедали в ресторане в Лос-Анджелес.
В мае Гранде и Гомес снялись в клипе Stuck With U, который был создан в коллаборации с Джастином Бибером.
В следующем месяце певица разместила фото с любимым в объятиях в своем Instagram.
Совсем недавно Ариана в своем Instagram объявила о помолвке.
На прошлых выходных она официально вышла замуж.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram