Певица вышла замуж 15 мая.

Американская певица Ариана Гранде в тайне вышла замуж за своего парня Далтона Гомеса, с которым встречалась пять лет.

Церемония бракосочетания состоялась 15 мая 2021 года. На свадьбе присутствовали только самые близкие и родные люди пары. После того как в СМИ просочилась новость об этом событии, Ариана решила не томить и таки призналась, что наконец стала законной супругой. Также она порадовала поклонников снимками со свадьбы.

Ариана Гранде и Далтон Гомес: история отношений

Пара встречается уже пять лет, но впервые их заметили вместе в феврале 2020 года, когда они обедали в ресторане в Лос-Анджелес.

В мае Гранде и Гомес снялись в клипе Stuck With U, который был создан в коллаборации с Джастином Бибером.

В следующем месяце певица разместила фото с любимым в объятиях в своем Instagram.

Совсем недавно Ариана в своем Instagram объявила о помолвке.

На прошлых выходных она официально вышла замуж.

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Автор: Диана Могилевич