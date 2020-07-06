Анонсирована третья часть Shadow Warrior (видео)
18:42, 06 июля 2020Игры
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Разработчики показали тизер с перестрелками и демонами.
Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 году / store.steampowered.com
Сегодня, 6 июля, студия Flying Wild Hog презентовала третью часть шутера Shadow Warrior.
Тизер Shadow Warrior 3
Shadow Warrior 3 расскажет продолжит историю главного героя Ло Ванга. В третьей части Ло Ванг и его помощник Орочи Зилла окажутся в неофеодальной Японии, где попытаются поймать древнего дракона. Для этого им понадобится маска мертвого бога и яйцо дракона.
Разработчики отметили, что геймплей Shadow Warrior 3 будет показан 11 июля. Сама же игра выйдет в 2021 году. Страница третьей части уже появилась в магазине цифровой дистрибуции Steam.
Напомним, предыдущая часть Shadow Warrior вышла в 2016 году на ПК, а в 2017 году на PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе Metacritic версия игры для PS4 получила 72 балла от критиков и 7,1 балла от пользователей.
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