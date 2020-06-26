Анонсирована мобильная игра про черепашек-ниндзя (видео)

TMNT: Mutant Madness выйдет на Android и iOS в сентябре 2020 года.

Студия Synapse представила мобильную игру по мотивам комиксов про черепашек-ниндзя TMNT: Mutant Madness.

Трейлер TMNT: Mutant Madness

TMNT: Mutant Madness – это условно-бесплатный изометрический аркадный экшн. Сюжет игры расскажет о борьбе черепашек-ниндзя с кланом Фут на улицах Нью-Йорка, а также покажет сражения на Технодроме. В экшене можно будет усовершенствовать способности героем. Также в Mutant Madness появятся культовые персонажи, среди которых Сплинтер, Шредер и Крэнг.

Игра выйдет на Android и iOS в сентябре этого года.

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