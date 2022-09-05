Вместе с ними в проект добавят оружие, разные функции и прочий контент.

Студия CD Projekt RED не забрасывает Cyberpunk 2077, несмотря на обильную критику игры на релизе. Компания поддерживает проект и создает новый контент для него. Разработчики готовятся выпустить свежий большой патч, и в нем точно появятся миссии, вдохновленные Cyberpunk: Edgerunners. Это анимационный фильм по мотивам игры.

Информация о новом контенте для Cyberpunk 2077 появилась на официальном аккаунте CD Projekt RED в Instagram. Ранее студия сообщила, что следующий выпуск шоу Night City Wire пройдет 6 сентября, начало — в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию посвятят Cyberpunk: Edgerunners, то есть расскажут о сюжете, производстве и, возможно, связи аниме с игрой.

А после мероприятия начнется стрим с разработчиками. На нем дизайнер уровней Майлз Тост и дизайнер Патрик Миллс расскажут о грядущем обновлении Cyberpunk 2077. В него войдет разный контент: оружие, функции и задания, вдохновленные анимационным фильмом.

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Cyberpunk: Edgerunners — что известно об аниме

Производством занимается команда Trigger, которая известна по лентам Kill la Kill, Darling in the Franxx, Little Witch Academia. Она также создала один из эпизодов Star Wars: Visions.

Режиссером картины выступит Хироюки Имаиси (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), за дизайн персонажей отвечает Ё Ёсинари (Panty & Stocking with Garterbelt, Little Witch Academia), а саундтрек поручили легендарному Акире Ямаоке (Silent Hill, Castlevania: Symphony of the Night).

Cyberpunk: Edgerunners выйдет на Netflix, будут доступны сразу все десять эпизодов.

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