Игроки начали продавать персонажей Animal Crossing за реальные деньги

В Nintendo заявили, что такая торговля нарушает их правила.

Игроки начали продавать виртуальных персонажей Animal Crossing: New Horizons за реальные деньги.

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Так, персонажи Дом, Джуди и Маршал продаются за 47 долларов, а Джек - за 75, говорится в материале Kotaku.

Отмечается, что компания Nintendo разрешает монетизировать видео, основанные на играх, однако другое использование их интеллектуальной собственности в коммерческих целях запрещено.

Представители компании заявили, что продажа персонажей за реальные деньги нарушает их правила, и сейчас они ищут способ урегулировать ситуацию.

Animal Crossing: New Horizons - симулятор жизни, разработанный Nintendo EPD и изданный Nintendo для консоли Nintendo Switch 20 марта 2020 года. Игровой процесс протекает на необитаемом острове. Игрок берет на себя роль настраиваемого жителя-человека, прибывающего на остров после покупки пакета услуг у Тома Нука. Исследуя остров в реальном времени, игрок может делать это любым удобным ему способом, собирая и обрабатывая предметы, ловя насекомых и рыбу, и превращая необитаемый остров в город с антропоморфными животными.

Напомним, британская компания Olivia's открыла вакансию консультантов по интерьерам для игры Animal Crossing: New Horizons. Дизайнеры должны помогать игрокам обустраивать виртуальные дома, не выходя за рамки бюджета клиента.

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