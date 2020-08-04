С сентября на Android станут доступны игры консоли Xbox One
С 15 сентября компания Xbox начнет тестирование сервиса облачного гейминга под названием Project xCloud на смартфонах под управлением ОС Android.
О запуске облачного сервиса компания Xbox сообщила в своем официальном блоге.
Как отметили в компании, Project xCloud будет тестироваться в рамках запуска на Android-устройствах сервиса Game Pass Ultimate, который дает доступ по подписке к более чем сотни игр. Среди доступных для подписчиков проектов будут Sea of Thieves, Minecraft Dungeons, Gears 5, Grounded, Yakuza Kiwami 2, Forza Horizon 4 и другие.
Изначально Game Pass на смартфонах будет запущен в 22 странах:
- Великобритания
- США
- Австрия
- Бельгия
- Канада
- Чехия
- Дания
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Венгрия
- Ирландия
- Италия
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Словакия
- Испания
- Южная Корея
- Швеция
- Швейцария
К сожалению, в Украине сервис доступен не будет. Однако компания планирует позже расширить список стран.
Стоимость подписки сервиса Game Pass Ultimate на смартфонах составит $15 в месяц.
Также Xbox представила аксессуары для игры на смартфонах от компаний-партнеров Razer, PowerA, 8BitDo, SteelSeries. Это подставки для телефонов, геймпады и наушники.
Кроме того, Game Pass Ultimate на смартфонах будет работать с контроллерами Xbox One. Но что еще интереснее, сервис также будет поддерживать геймпады DualShock 4 от PlayStation – главного конкурента Xbox на консольном рынке.