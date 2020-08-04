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С сентября на Android станут доступны игры консоли Xbox One

18:57, 04 августа 2020
Игры
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Сервис Xbox Game Pass Ultimate появится на Android уже 15 сентября / news.xbox.com

О запуске облачного сервиса компания Xbox сообщила в своем официальном блоге.

Как отметили в компании, Project xCloud будет тестироваться в рамках запуска на Android-устройствах сервиса Game Pass Ultimate, который дает доступ по подписке к более чем сотни игр. Среди доступных для подписчиков проектов будут Sea of Thieves, Minecraft Dungeons, Gears 5, Grounded, Yakuza Kiwami 2, Forza Horizon 4 и другие.

В библиотеке Game Pass на смартфонах будет более ста игр / news.xbox.com

Изначально Game Pass на смартфонах будет запущен в 22 странах:

  • Великобритания
  • США
  • Австрия
  • Бельгия
  • Канада
  • Чехия
  • Дания
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Венгрия
  • Ирландия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Словакия
  • Испания
  • Южная Корея
  • Швеция
  • Швейцария

К сожалению, в Украине сервис доступен не будет. Однако компания планирует позже расширить список стран.

Стоимость подписки сервиса Game Pass Ultimate на смартфонах составит $15 в месяц.

Также Xbox представила аксессуары для игры на смартфонах от компаний-партнеров Razer, PowerA, 8BitDo, SteelSeries. Это подставки для телефонов, геймпады и наушники.

Линейка аксессуаров для облачного гейминга на смартфонах / news.xbox.com

Кроме того, Game Pass Ultimate на смартфонах будет работать с контроллерами Xbox One. Но что еще интереснее, сервис также будет поддерживать геймпады DualShock 4 от PlayStation – главного конкурента Xbox на консольном рынке.

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Теги: #Xbox