С сентября на Android станут доступны игры консоли Xbox One

Пользователи смогут играть на смартфонах в Sea of Thieves, Destiny 2, Grounded и другие тайтлы с помощью сервиса облачного гейминга.

С 15 сентября компания Xbox начнет тестирование сервиса облачного гейминга под названием Project xCloud на смартфонах под управлением ОС Android.

О запуске облачного сервиса компания Xbox сообщила в своем официальном блоге.

Как отметили в компании, Project xCloud будет тестироваться в рамках запуска на Android-устройствах сервиса Game Pass Ultimate, который дает доступ по подписке к более чем сотни игр. Среди доступных для подписчиков проектов будут Sea of Thieves, Minecraft Dungeons, Gears 5, Grounded, Yakuza Kiwami 2, Forza Horizon 4 и другие.

Изначально Game Pass на смартфонах будет запущен в 22 странах:

Великобритания

США

Австрия

Бельгия

Канада

Чехия

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Венгрия

Ирландия

Италия

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Испания

Южная Корея

Швеция

Швейцария

К сожалению, в Украине сервис доступен не будет. Однако компания планирует позже расширить список стран.

Стоимость подписки сервиса Game Pass Ultimate на смартфонах составит $15 в месяц.

Также Xbox представила аксессуары для игры на смартфонах от компаний-партнеров Razer, PowerA, 8BitDo, SteelSeries. Это подставки для телефонов, геймпады и наушники.

Кроме того, Game Pass Ultimate на смартфонах будет работать с контроллерами Xbox One. Но что еще интереснее, сервис также будет поддерживать геймпады DualShock 4 от PlayStation – главного конкурента Xbox на консольном рынке.

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