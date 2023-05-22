Это доказывают недавние действия компании.

Sony не хочет отставать от других крупных игроков в индустрии интерактивных развлечений, которые постоянно поглощают разные студии. Это подтверждают недавние действия компании.

Издание The Financial Times выпустило статью с анализом действий японской компании. Материал содержит заявление гендиректора Sony Хироки Тотоки, которое он сделал на недавней пресс-конференции. Руководитель сказал: "Для расширения нашего роста в средне- и долгосрочной перспективе нам потребуется способность инвестировать в датчики изображения и бизнес развлечений на совершенно новом уровне".

С этой целью Sony решила выделить свое финансовое подразделение, которое занимается банкингом и страхованием, в отдельную структуру. Она будет торговаться на бирже, за счет чего японская компания получит дополнительный капитал. При этом Sony собирается сохранить за собой примерно 20% акций финансового подразделения.

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Такое решение прокомментировал аналитик MST Financial Дэвид Гибсон. По его мнению, первичное размещение акций Sony Financial позволит компании быть более агрессивной в слияниях и поглощения. "Консолидация в сфере развлечений уже происходит, и Sony не хочет остаться позади", - подытожил эксперт. Инвесторам планы компании нравятся, ведь сразу после их объявления акции выросли в цене.

Последние игровые приобретения Sony

В январе 2022 года японская компания сообщила о покупке Bungie, разработчика серии Destiny. Сумма сделки составила $3,6 миллиарда.

До этого Sony поглотила две студии, которые ранее выпускали игры для PlayStation 5. Речь о Housemarque и Bluepoint Games, известных по Returnal и ремейку Demon's Souls соответственно.

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