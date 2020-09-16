Релиз третьей части игры состоится на ПК и PlayStation 4.

Третья часть психологического хоррора Amnesia с подзаголовком Rebirth выйдет 20 октября на ПК и PlayStation 4.

Об этом студия Frictional Games сообщила в релизном трейлере игры.

Трейлер Amnesia: Rebirth

Сюжет Amnesia: Rebirth

По сюжету главная героиня Таси Трианон попадает в алжирскую пустыню, пытаясь скрыться от загадочного существа, которое питается ее страхом. И хоть действие третьей части развернется в новом сеттинге, в студии обещают, что Rebirth не будет отклоняться от идей оригинальной игры.

Авторы уверяют, что Amnesia: Rebirth станет жутким и непредсказуемым эмоциональным приключением, которое заставит игроков задуматься о том, что пугает лично их. Помимо хоррор-элементов в игре нужно будет исследовать мир и решать головоломки.

Предварительные заказы Amnesia: Rebirth уже стартовали в цифровых магазинах GOG, Epic Games Store, Steam и на PlayStation 4.

Напомним:

Первая часть игры Amnesia с подзаголовком The Dark Descent вышла на ПК в 2010 году и имела большой успех – прибыль с продаж в 10 раз превзошла бюджет игры.

Вторую часть игры – Amnesia: A Machine for Pigs делала уже другая студия. Сиквел вышел в 2013 году.

К разработке третьей части хоррора вернулась студия Frictional Games.

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Автор: Сергей Коршунов