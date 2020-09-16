Предзаказы Amnesia: Rebirth уже стартовали на ПК и PS4 / скриншот
Третья часть психологического хоррора Amnesia с подзаголовком Rebirth выйдет 20 октября на ПК и PlayStation 4.
Об этом студия Frictional Games сообщила в релизном трейлере игры.
Трейлер Amnesia: Rebirth
Сюжет Amnesia: Rebirth
По сюжету главная героиня Таси Трианон попадает в алжирскую пустыню, пытаясь скрыться от загадочного существа, которое питается ее страхом. И хоть действие третьей части развернется в новом сеттинге, в студии обещают, что Rebirth не будет отклоняться от идей оригинальной игры.
Авторы уверяют, что Amnesia: Rebirth станет жутким и непредсказуемым эмоциональным приключением, которое заставит игроков задуматься о том, что пугает лично их. Помимо хоррор-элементов в игре нужно будет исследовать мир и решать головоломки.
Предварительные заказы Amnesia: Rebirth уже стартовали в цифровых магазинах GOG, Epic Games Store, Steam и на PlayStation 4.
Напомним:
- Первая часть игры Amnesia с подзаголовком The Dark Descent вышла на ПК в 2010 году и имела большой успех – прибыль с продаж в 10 раз превзошла бюджет игры.
- Вторую часть игры – Amnesia: A Machine for Pigs делала уже другая студия. Сиквел вышел в 2013 году.
- К разработке третьей части хоррора вернулась студия Frictional Games.