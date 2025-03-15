В Японии игре впервые присвоили рейтинг 18+.

Новый Silent Hill f получил возрастные ограничения в США, и описание этого рейтинга оказалось ошеломляюще жестоким.

Согласно сайту ESRB, в игре будет показано несколько довольно кровавых сцен, включая моменты, когда персонажа пронзают в шею или когда его лицо буквально разрывают на части.

В катсценах можно будет увидеть персонажей, подвергающихся крайне жестоким пыткам, таким как сжигание заживо или маркировка раскалённым железом. Также игра не обойдется без ритуалов с жестокими актами насилия, такими как распиление руки или снятие частей лица с человека.

Видео дня

Кроме того, в Японии Silent Hill f стал первым проектом в истории франшизы, который получил рейтинг 18+ по возрастному цензу, а в Steam у игры стоит пометка, что если вы чувствуете себя некомфортно, то стоит немедленно прекратить играть.

Silent Hill f выйдет на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, но точная дата пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Silent Hill 2 Remake из Bloober Team продолжили сотрудничество с Konami и уже делают следующую игру по франшизе японской компании.

Вас также могут заинтересовать новости: