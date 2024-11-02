Мод сильно улучшает визуальную составляющую игры, а также исправляет физику и графические баги.

Ожидаемо, что если огромная игра с открытым миром выходит на ПК, то для неё незамедлительно появляется огромное количество модификаций. Так случилось и с Red Dead Redemption, для игры вышел огромный графический мод Reality Redemption Overhaul c визуальными улучшениями, исправлениями физики движка и искусственного интеллекта.

Изначально модификация была разработана для версий игры на Xbox 360 и Nintendo Switch, но теперь она добралась и до ПК. В сети Reality Redemption Overhaul называют лучшим модом для игры от Rockstar. Модификация увеличивает максимально допустимый объём памяти, который может использовать игра, что сильно увеличивает производительность. Также благодаря этому автор смог улучшить визуальную составляющую: увеличить дальность прорисовки, повысить разрешение текстур, улучшить детализацию материалов, и многое другое.

Кроме визуальных совершенствований есть и геймплейные: в Reality Redemption Overhaul улучшен искусственный интеллект врагов, увеличена частота случайных событий в открытом мире, а также доработана физика движка Euphoria.

Кроме того, у автора огромные планы на дальнейшее развитие мода. Среди самых амбициозных перспектив это повысить разрешение всех текстур до 4К и расширить лор игры путём добавления новых диалогов и заданий.

Напомним, что бывший дизайнер Rockstar, который работал над GTA 6 рассказал, что реализм и проработка деталей в новой части серии просто поразит всех игроков.

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