А может и не делает, а актёр просто оговорился.

Актёр Рубен Лэнгдон, который озвучивает Данте в серии Devil May Cry с третьей части, возможно, проговорился о продолжении культового слэшера от Capcom.

Во время недавнего интервью CultureScape Лэнгдон обсуждал историю серии и неудачный перезапуск 2013 года, и в какой-то момент случайно упомянул Devil May Cry 6:

"Игрокам полюбились многие персонажи из прошлых игр, которые потом вернулись с шестой частью, ой, с пятой".

Конечно, это может быть просто оговоркой, особенно с учётом того, что, опять же, перед этим шёл разговор о третьей части и перезапуске серии от Ninja Theory, но фанаты услышали, что хотели.

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Напомним, что в этом году Netflix выпустил анимационный сериал по франшизе, который разогрел интерес к Devil May Cry у старой и новой аудитории.

Есть предположение, что сейчас компания работает сразу над двумя проектами: Devil May Cry 6 и ремейком одной из ранних игр.

В любом случае, сейчас Capcom почивает на лаврах Monster Hunter. Ранее мы рассказывали, что Monster Hunter Wilds продалась тиражом в 10 миллионов копий за месяц, что делает её самой успешной игрой компании.

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