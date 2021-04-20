Для 63% респондентов основная причина увлечения киберспортом – это драйв и удовольствие от соревнований.

Киберспорт в Украине набирает все большую популярность. Так, киберспортивные состязания время от времени смотрят 6 из 10 наших соотечественников. А каждый 10-й принимает участие в подобных турнирах.

Об этом в исследовании по заказу Wargaming сообщила компания NielsenIQ.

Согласно опросу, киберспортивные соревнования каждый день смотрит только 2% украинских геймеров, а раз в неделю – 13%. А вот 40% отечественных игроков вообще не смотрят трансляции киберспортивных турниров.

"Исследования Nielsen Sport в регионе показывают, что среди киберспортивных болельщиков преобладают мужчины и молодая аудитория (до 30 лет). Впрочем, присутствует тенденция к росту доли женщин. Думаю, подобные тенденции мы будем наблюдать и в Украине, ведь среди украинских игроков в видеоигры весомая доля – именно женщины", – поясняет руководитель отдела исследований потребителей и покупателей NielsenIQ Татьяна Шевченко.

В компании также подчеркнули, что пандемия COVID-19 поспособствовала росту интереса к видеоиграм в целом и киберспорту в частности среди украинских геймеров.

Стоит также отметить, что в Украине в любительских турнирах принимают участие 29% респондентов, а в профессиональных состязаниях – 13%. Еще 25% хотят начать участвовать в любительских соревнованиях, а 26% хотели бы опробовать свои силы в профессиональных мероприятиях.

Для 63% опрошенных основная причина увлечения киберспортом – это драйв и удовольствие от соревнований. А 19% хотят стать профессиональными игроками.

Напомним, ранее компания NielsenIQ проводила другое исследование украинского рынка, согласно которому самыми популярными играми среди отечественных геймеров стали World of Tanks, Minecraft и Dota 2.

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Автор: Сергей Коршунов