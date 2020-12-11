Трансляция "Стрим года" начнется в 15:00.

Завтра, 12 декабря, компания Wargaming проведет трансляцию "Стрим года", в рамках которой состоится анонс ярких новинок, новой техники и других изменений командной ММО-игры World of Tanks. Стрим начнется в 15:00 по киевскому времени.

Официальную онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на wgwatch.tv, а также на официальном YouTube-канале World of Tanks.

Стрим начнется с шоу-матча "Стальной охотник", где известные блогеры будут сражаться между собой взводами.

А уже в 18:00 состоится общение с разработчиками. В этот раз гостями стрима станут директор по оперированию Антон Панков, креативный директор Андрей Белецкий и руководитель отдела гейм-дизайна Егор Родионов, сообщили в Wargaming.

Также во время "Стрима года" зрители смогут зарегистрироваться для участия в личном зачете, который продолжится во время новогодних праздников. Те, кто покажет лучшие результаты, получат призы. Принять участие смогут те игроки, у которых на аккаунте есть хотя бы 1 тысяча боев. Регистрация на участи в личном зачете закончится 13 декабря в 22:59.

Напомним, ранее в World of Tanks стартовало "Новогоднее наступление — 2021". Всего в рамках мероприятия игроки получат 31 задание от Чака Норриса. Среди наград за их выполнение будут особый слот для новогодней техники и сам Чак с оригинальной озвучкой в составе экипажа танка.

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Автор: Сергей Коршунов