Nintendo в этом году увеличит производство консолей Switch на 10%

Компания не справляется с высоким спросом на консоли из-за пандемии COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса и затруднений с поставками комплектующих в Японии, США и других странах образовался дефицит гибридных игровых консолей Nintendo Switch. Чтобы удовлетворить повышенный спрос компания планирует увеличить производство своих консолей.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил портал Nikkei.

Как сообщает издание, за этот год Nintendo планирует выпустить на 10% больше своих консолей, чем в прошлом году — тогда в магазины отгрузили около 20 миллионов устройств. Компания предупредила поставщиков, что нужно будет увеличить объемы производства комплектующих для Switch. Некоторым поставщикам заказали на 50% больше компонентов, чем планировалось. В усиленном режиме нужно будет работать с апреля по июнь.

"Мы надеемся, что поставщики будут реагировать на увеличение производства, но в отношении закупок некоторых деталей перспективы остаются неопределенными", – отметили в Nintendo.

Компания планирует как можно быстрее справиться с дефицитом и обеспечить стабильные поставки консолей Switch до конца 2020 года.