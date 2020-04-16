В сети нашли подтверждение о переиздании шутера Crysis (видео)

Ремастер выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

На днях на официальной странице игры Crysis в Twitter впервые за три года появилась новая запись: "Получаем данные". Спустя сутки была опубликована вторая запись: "Эй, Номад! Ты живой там, а?". Это одна из первых фраз в научно-фантастическом шутере Crysis от компании Crytek.

Поклонники игры сразу решили, что так разработчики намекают на продолжение или же переиздание знаменитого шутера.

Сегодня на сайте игры была найдена информация о том, что Crytek собирается выпустить ремастер шутера Crysis. Согласно описанию, переиздание получит обновленную графику, текстуры высокого качества и поддержку технологии трассировки лучей. Игра выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Дата релиза неизвестна.

Вскоре на британском Twitter-аккаунте Intel появился небольшой тизер ремастера Crysis. Вскоре запись была удалена, однако ролик успели сохранить в сети.

Тизер Crysis Remastered

Официального анонса игры еще не было.

Что такое Crysis

Crysis – это первая часть научно-фантастической трилогии, события которой разворачиваются в отдаленном будущем. Главный герой игры - оперативник особого отряда армии США по имени Номад. Он прибывает на остров в Тихом океане, куда также высадилась корейская армия и пришельцы. Игра представляет собой шутер от первого лица со свободным перемещением по большим локациям. Движок CryEngine 2 позволил реализовать в игре частичную разрушаемость уровней, что дало пользователям массу тактических возможностей. К тому же, на момент выхода в 2007 году Crysis показывал впечатляющий уровень графики.