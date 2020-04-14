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Спин-офф стратегии XCOM 2 выйдет 24 апреля (видео)

18:36, 14 апреля 2020
Игры
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Кадр из игры XCOM: Chimera Squad / store.steampowered.com

Трейлер XCOM: Chimera Squad

Действия XCOM: Chimera Squad разворачиваются спустя пять лет после событий XCOM 2: War of the Chosen. Игроку предстоит управлять гибридной командой из 11 бойцов, куда вошли как люди, так и инопланетяне.

В XCOM: Chimera Squad будет множество геймплейных нововведений. К примеру, появится подготовительная фаза перед боем, а также смешанный порядок ходов — в зависимости от инициативы, действия союзников будут автоматически чередоваться с действиями противников. Кроме того, раненых бойцов можно будет заменить андроидами. Однако они будут слабее основных персонажей.

Геймплей XCOM: Chimera Squad

XCOM: Chimera Squad выйдет на ПК 24 апреля. В магазине цифровой дистрибуции Steam до 1 мая на игру будет действовать скидка в 50%.

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