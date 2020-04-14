Assassin's Creed II можно получить бесплатно

Вторую часть приключенческого экшена про древний орден убийц раздают в Uplay.

В онлайн-магазине Uplay стартовала раздача второй части приключенческого экшена про древний орден убийц – Assassin's Creed II. Игру можно получить бесплатно до 17 апреля.

Трейлер Assassin's Creed II

Что такое Assassin's Creed II

Assassin's Creed II – это приключенческий экшен от третьего лица. Действие игры происходит в Италии эпохи Возрождения. Современный потомок древнего ордена убийц, Дезмонд, оказывается в теле ассасина Эцио Аудиторе. Сюжет продолжает историю первой части, где игроку нужно найти таинственный артефакт "Яблоко Эдема". В сиквеле главный герой может использовать навыки паркура, перемещаться как по земле, так и по крышам. Навыки стелса позволяют игроку прятаться от врагов в толпе, стогах сена или под водой. Во время боя можно использовать мечи, кинжалы, дымовые бомбы, а также метательные ножи.

Получить ПК-версию Assassin's Creed II можно здесь.