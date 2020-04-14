В Steam выйдет симулятор Папы Римского (видео)

В игре The Pope: Power & Sin нужно будет устранять еретиков, плести заговоры и укреплять власть церкви.

Студия Forestlight Games анонсировала игру The Pope: Power & Sin – это симулятор Папы Римского.

Трейлер The Pope: Power & Sin

В The Pope: Power & Sin игрок станет Папой Римским. Ему нужно будет укреплять авторитет церкви, бороться за духовную и политическую независимость от язычников и за объединение Италии. Игрок столкнется с волной скандалов и признаков морального разложения в высших эшелонах власти. Поэтому в The Pope: Power & Sin главному герою порой придется действовать очень противоречивыми методами – устранять еретиков, плести заговоры и торговать высокими постами. Все для того, чтобы расширить свою власть и укрепить финансовое благосостояние.

Как отметили разработчики, The Pope: Power & Sin вдохновлена жизнью Родриго Борджиа, который был Папой Римским в 1492-1503 годах, известным как Папа Александр VI.

Игра The Pope: Power & Sin выйдет в этом году в Steam. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.

Издателем игры выступает компания PlayWay, которая также готовит релиз симулятора жизни Иисуса Христа – I Am Jesus Chris.