Сегодня Fallout 76 получит масштабное обновление под названием Wastelanders

В игру добавят новую сюжетную кампанию, новое оружие и союзников.

Сегодня многопользовательский онлайн-экшн Fallout 76 получит масштабное обновление под названием Wastelanders.

Разработчики из Bethesda Game Studios на официальном сайте игры рассказали о главных особенностях обновления.

Wastelanders добавит в Fallout 76 новую сюжетную кампанию, новые и обновленные локации, неигровых персонажей – людей, новую систему диалогов, группировки, новое оружие, новых врагов, союзников для C.A.M.P. и многое другое.

К примеру, в Wastelanders будут фракции: рейдеры из Кратера и поселенцы из Опоры. Им можно помогать, чтобы заработать репутацию. Союзники для C.A.M.P. будут защищать платформу игрока и давать ежедневные задания. Для некоторых союзников предусмотрена своя цепочка сюжетных заданий, а также возможность завязать с ними романтические отношения.

Кроме того, обновление исправит более тысячи ошибок, о которых сообщили игроки Fallout 76.

Трейлер Fallout 76: Wastelanders

Сама же Fallout 76 вместе с обновлением Wastelanders сегодня выйдет в Steam. Игра будет стоить 533 грн. В Steam-версию Fallout 76 пользователи смогут перенести свой прогресс, предметы из Атомной лавки и список друзей из аккаунта Bethesda.net.

Разработчики также отметили, что каждый, кто купит Fallout 76 в Steam до 28 апреля получит бесплатно сборник Fallout Classic Collection, в который входят Fallout 1, Fallout 2 и Fallout Tactics.

Что такое Fallout 76

Fallout 76 – это многопользовательская action/RPG, в которой игроки взаимодействуют друг с другом в общем мире. Пользователи принимают на себя роли переживших войну выходцев из Убежища 76, обследующих и осваивающих разоренный ядерной войной мир.