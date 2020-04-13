Игрок NAVI не собирается переходить в Valorant

Александр s1mple Костылев поделился мнением о новом шутере компании Riot Games.

Профессиональный игрок из команды NAVI, Александр s1mple Костылев, рассказал о том, что не собирается переходить из CS:GO в новый шутер Valorant.

Об этом украинский киберспортсмен рассказал во время трансляции на командном канале NAVI в YouTube.

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"У меня хорошие впечатления от Valorant. Мне игра нравится. Я наиграл уже около 20 часов за два дня. Стрельба очень похожа на CS. Но самое интересное — это герои и их способности, вокруг которых можно построить множество стратегий на разных картах. Но я не уверен, что перейду в Valorant. Сначала нужно выиграть много турниров", – отметил s1mple.

S1mple играет в Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. Игрокам доступны 10 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями.

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Напомним, закрытое бета-тестирование Valorant стартовало 7 апреля. Релиз игры запланирован на лето 2020 года.