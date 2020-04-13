Экшн Ghost of Tsushima лишит игроков подсказок и маркеров на карте

Все решения игрока будут влиять на его союзников.

В приключенческом экшене Ghost of Tsushima решения игрока будут влиять на союзников, а на карте не будет маркеров.

Информация об этом появилась на портале Reddit со ссылкой на свежий номер журнала Official PlayStation Magazine.

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Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире, который выйдет эксклюзивно на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой игры – самурай Дзин, который решает бороться с монголами необычными методами.

Трейлер Ghost of Tsushima

Согласно информации Official PlayStation Magazine, союзники главного героя будут реагировать на поступки и решения игрока. Если отношения ухудшатся, то бывшие союзники станут врагами.

Кроме того, мир игры будет меняться по мере прохождения. Игрок все время будет знать сколько прошло времени с момента вторжения монгольской армии на остров Цусима. Одним из важных элементов геймплея станет то, что в Ghost of Tsushima не будет подсказок и маркеров на карте. Игроку нужно будет самостоятельно изучать каждую локацию и выбирать куда отправиться.

Напомним, релиз экшена Ghost of Tsushima запланирован на 26 июня 2020 года. Однако выход игры могут перенести из-за пандемии коронавируса.