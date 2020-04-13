Тираж Resident Evil 3 Remake превысил 2 миллиона копий за первые пять дней продаж

Это на один миллион меньше, чем показатели продаж ремейка Resident Evil 2 в аналогичный период.

Тираж Resident Evil 3 Remake превысил 2 миллиона копий за пять дней. Данные учитывают продажи физических и цифровых копий на PS4, Xbox One и ПК.

Об этом на своем официальном сайте сообщила компания Capcom.

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Таким образом ремейк Resident Evil 3 показал худший результат, в сравнении с продажами Resident Evil 2 Remake в аналогичный период. Переиздание второй части хоррора в прошлом году за первую неделю купило более 3 миллионов человек. Всего же за год с момента выхода продажи Resident Evil 2 Remake достигли отметки в 6,5 миллиона копий.

Как отметила компания Capcom, общие продажи игр серии Resident Evil по состоянию на декабрь 2019 года составили 95 млн копий. При этом, оригинальная Resident Evil 3 (1999 год) продалась тиражом в 3,5 миллиона экземпляров.

Что такое Resident Evil 3

Resident Evil 3 – это экшн с элементами survival-horror от студии Capcom. Игра рассказывает о сотруднице подразделения "S.T.A.R.S." по имени Джилл Валентайн, которая пытается выбраться из охваченного зомби-эпидемией города Раккун-Сити.

Трейлер Resident Evil 3 Remake

Напомним, Resident Evil 3 Remake вышел 3 апреля 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила смешанные оценки на агрегаторе Metacritic. Хуже всего ремейк третьей части Resident Evil оценили на ПК – 78 баллов от критиков и 5,4 балла от игроков.