Релиз игры Hellpoint перенесли из-за пандемии коронавируса
Релиз научно-фантастической Action/RPG Hellpoint перенесли из-за пандемии COVID-19. Изначально игра должна была выйти 16 апреля.
Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Cradle Games.
Авторы игры отметили, что Hellpoint выйдет до конца второго квартала 2020 года. В студии заверили, что дополнительное время будет потрачено на улучшение качества игры.
"Пандемия COVID-19 влияет на деятельность большинства организаций по всему миру, и к сожалению, Cradle Games не стала исключением. Но не стоит беспокоиться: какой-либо значительной задержки не будет. Релиз Hellpoint должен состояться до конца второго квартала 2020 года. Дополнительное время, которое у нас теперь есть, позволит не только доработать игру до мелочей, но и учесть все ваши отзывы, тем самым значительно улучшив игровой опыт", – написали разработчики.
Трейлер Hellpoint
Что такое Hellpoint
Hellpoint – это научно-фантастическая Action/RPG со сложной боевой системой. Действия игры разворачиваются на космической станции Ирид Ново. Из-за ужасной аномалии все члены экипажа превратились в чудовищ, но главный герой сумел избежать этой участи. Теперь ему предстоит выбраться живым из этого жуткого места.
Hellpoint выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.