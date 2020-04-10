Релиз игры Hellpoint перенесли из-за пандемии коронавируса

Изначально научно-фантастический ролевой боевик должен был выйти 16 апреля.

Релиз научно-фантастической Action/RPG Hellpoint перенесли из-за пандемии COVID-19. Изначально игра должна была выйти 16 апреля.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Cradle Games.

Авторы игры отметили, что Hellpoint выйдет до конца второго квартала 2020 года. В студии заверили, что дополнительное время будет потрачено на улучшение качества игры.

"Пандемия COVID-19 влияет на деятельность большинства организаций по всему миру, и к сожалению, Cradle Games не стала исключением. Но не стоит беспокоиться: какой-либо значительной задержки не будет. Релиз Hellpoint должен состояться до конца второго квартала 2020 года. Дополнительное время, которое у нас теперь есть, позволит не только доработать игру до мелочей, но и учесть все ваши отзывы, тем самым значительно улучшив игровой опыт", – написали разработчики.

Трейлер Hellpoint

Что такое Hellpoint

Hellpoint – это научно-фантастическая Action/RPG со сложной боевой системой. Действия игры разворачиваются на космической станции Ирид Ново. Из-за ужасной аномалии все члены экипажа превратились в чудовищ, но главный герой сумел избежать этой участи. Теперь ему предстоит выбраться живым из этого жуткого места.

Hellpoint выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.