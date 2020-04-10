В Call of Duty: Warzone вернули возможность играть втроем

Сыграть в Call of Duty: Warzone можно бесплатно на PS4, Xbox One и ПК.

Студия Infinity Ward вернула в многопользовательский онлайн-шутер Call of Duty: Warzone режим на троих игроков.

Об этом разработчики сообщили на своей странице в Twitter.

Режим на троих игроков студия Infinity Ward убрала из игры вначале третьего сезона Warzone – 8 апреля. Вместо него был добавлен режим на четверых игроков в команде. Однако после многочисленных жалоб пользователей на возросший темп битвы, разработчики пообещали вернуть возможность играть втроем. Этот режим снова стал доступен пользователям. В Warzone также можно играть в одиночку. А вскоре в шутер добавят режим для двоих игроков.

Трейлер Call of Duty: Warzone

Что такое Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер в жанре "королевская битва". Действия игры разворачиваются на карте вымышленного города Верданск, который частично основан на украинском Донецке.

В Warzone 150 игроков сражаются друг с другом, чтобы стать последним героем, выжившим в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться в перестрелке с другим пользователем за право вернуться в бой на специальной арене.

В Call of Duty: Warzone можно бесплатно сыграть на PS4, Xbox One и ПК.