В Call of Duty: Warzone вернули возможность играть втроем
Студия Infinity Ward вернула в многопользовательский онлайн-шутер Call of Duty: Warzone режим на троих игроков.
Об этом разработчики сообщили на своей странице в Twitter.
Режим на троих игроков студия Infinity Ward убрала из игры вначале третьего сезона Warzone – 8 апреля. Вместо него был добавлен режим на четверых игроков в команде. Однако после многочисленных жалоб пользователей на возросший темп битвы, разработчики пообещали вернуть возможность играть втроем. Этот режим снова стал доступен пользователям. В Warzone также можно играть в одиночку. А вскоре в шутер добавят режим для двоих игроков.
Трейлер Call of Duty: Warzone
Что такое Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер в жанре "королевская битва". Действия игры разворачиваются на карте вымышленного города Верданск, который частично основан на украинском Донецке.
В Warzone 150 игроков сражаются друг с другом, чтобы стать последним героем, выжившим в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться в перестрелке с другим пользователем за право вернуться в бой на специальной арене.
В Call of Duty: Warzone можно бесплатно сыграть на PS4, Xbox One и ПК.