Последний персонаж Overwatch появится в игре 14 апреля

Разработчики не будут выпускать новых героев до релиза второй части онлайн-шутера.

Скоро, 14 апреля, в онлайн-шутер Overwatch добавят последнего персонажа. Им станет робот Эхо.

Об этом компания Blizzard сообщила на официальной странице игры в Twitter.

Эхо станет 32 персонажем Overwatch. После него новых героев в игру добавлять не будут. Разработчики сосредоточатся на создании второй части шутера.

Персонаж Эхо относится к классу Damage. Она умеет летать, стрелять тройными снарядами и направленным лучом. Ее ультимативная способность дает возможность ненадолго копировать одного из персонажей вражеской команды. На тестовых серверах Эхо появилась еще 19 марта.

Геймплей Эхо

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Tank, Damage и Support, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.