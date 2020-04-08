Игра Dead Cells выйдет на Android 3 июня

В Google Play уже появилась страница игры.

Инди-платформер Dead Cells выйдет на Android уже этим летом – 3 июня.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Playdigious.

В онлайн-магазине в Google Play уже появилась страница Dead Cells. Разработчики сообщили, что при предварительной регистрации на игру в первую неделю продаж будет действовать скидка в размере 10%.

Dead Cells на Android будет поддерживать совместимые с устройством геймпады.

Трейлер Dead Cells на Android

Что такое Dead Cells

Dead Cells – это инди-платформер, который сочетает жанры roguelike, где уровни генерируются процедурно, и метроидванию с action-геймплеем и связными мирами, требующими постепенного исследования. Игроку нужно обследовать подземелья, сражаться с врагами и собирать различные предметы. Персонаж может носить с собой два вида оружия и два вспомогательных предмета. В подземельях можно найти новое снаряжение – от мечей и метательных ножей до гранат и капканов. Dead Cells вышла в 2018 году на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игра была высоко оценена геймерами и критиками. Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составила 89 баллов из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей. В 2019 году Dead Cells вышла на iOS.