Игроки в World of Tanks Blitz могут выиграть участок на настоящей Луне (видео)

Разработчики запускают новый режим, в котором фанаты смогут побороться за сертификат на владение участком Моря Спокойствия на Луне.

Компания Wargaming накануне Международного дня полета человека в космос запускает в игре World of Tanks Blitz новый режим под названием "Гравитация". Он пройдет с 10 по 16 апреля и будет доступен для танков с V по X уровень.

В новом режиме игроки смогут сражаться в условиях пониженной гравитации. Благодаря этому танки будут летать, а урон от падения будет значительно ниже обычного. В то же время отдача после выстрела, мощность двигателей и максимальная скорость танков существенно возрастут. Для этого типа боя пользователям будет доступна новая карта "Море Спокойствия", а также локации "Мираж", "Эль-Аламейн", "Эшелон", "Горящие пески", "Зимняя Малиновка", и "Нормандия".

В режиме "Гравитация" игроков ждет множество наград, включая редкие аватары и камуфляж. Но самыми ценными призами окажутся действительные сертификаты на владение участком Моря Спокойствия площадью в 1 акр (около 4047 квадратных метров) на настоящей Луне. Сертификаты предоставит компания Lunar Embassy, единственный в мире официальный продавец внеземных объектов с 1980 года.

"Это потрясающий проект, и нам было очень интересно принять в нем участие. Мы с нетерпением ждем наших новых соседей по Луне. Возможно, это маленький шаг для человечества, но для сообщества виртуальных танкистов – это прорыв", – отметил Деннис Хоуп, глава корпорации Lunar Embassy.

Трейлер режима "Гравитация" для World of Tanks Blitz

Подробности о новом режиме и условиях получения сертификата можно будет узнать на специальном стриме от разработчиков. Он состоится сегодня в 19:00.