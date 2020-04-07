Disco Elysium выйдет на Nintendo Switch

Студия уже работает над переносом игры.

Ролевая игра Disco Elysium выйдет на консоль Nintendo Switch.

Об этом в интервью подкасту Game On от BBC Radio 5 Live заявил арт-директор игры Александр Ростов.

Как отметил разработчик, он уже ведет работу над дизайн-документом пользовательского интерфейса Switch-версии Disco Elysium. Когда именно состоится релиз игры на Nintendo Switch неизвестно.

Трейлер Disco Elysium

Что такое Disco Elysium

Disco Elysium – это изометрическая ролевая игра с открытым миром от эстонской студии ZA/UM. Главный герой игры — полицейский-алкоголик Гарри Дюбуа. Он расследует убийство в небольшом городке Ревашоль, где коррупция начала выходить из-под контроля, а на улицах стали появляться трупы. Гарри должен не только распутать преступление, но и вернуть свои воспоминания. Disco Elysium вышла в 2019 году на ПК и была тепло принята критиками и геймерами. На церемонии The Game Awards 2019 она была признана лучшей ролевой игрой года. На агрегаторе Metacritic у Disco Elysium 91 балл из 100 возможных от критиков, а также 8,3 – от игроков.

Напомним, ранее разработчики анонсировали перенос Disco Elysium на консоли PS4 и Xbox One. Релиз должен состояться в этом году.