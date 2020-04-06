По мотивам Resident Evil 3 выйдет настольная игра

Над проектом работает компания Steamforged Games при поддержке Capcom.

По мотивам зомби-экшена Resident Evil 3 выйдет настольная игра. Над проектом работает компания Steamforged Games при поддержке Capcom.

Как сообщила компания Steamforged Games, средства на создание проекта будут собраны на краудфандинговой площадке Kickstarter. Кампания по сбору средств стартует 28 апреля. Разработчики не уточнили, какая именно сумма нужна для создания настольной игры.

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В Steamforged Games рассказали, что игры Resident Evil 3: The Board Game получит сюжетную кампанию продолжительностью 19 часов, а также набор отдельных сценариев. Игрокам нужно будет правильно распределять ресурсы, чтобы успешно покинуть Раккун-Сити, в котором разыгралась зомби-эпидемия. Также в игру введут карты, которые будут создавать случайные события и угрозы для игроков. "Настолку" по Resident Evil 3 можно будет пройти одному или в компании до 4 человек.

Кроме того, разработчики отметили, что если их страница на Kickstarter соберет более 2,5 тысяч подписчиков до запуска сбора средств, то они создадут коллекционную фигурку главной героини игры – Джилл Валентайн.

Что такое Resident Evil 3

Resident Evil 3 – это экшн с элементами survival-horror от студии Capcom. Игра рассказывает о сотруднице спецподразделения "S.T.A.R.S." по имени Джилл Валентайн, которая пытается выбраться из охваченного зомби-эпидемией города Раккун-Сити.