Пользователи Steam смогут сыграть в шутер с 6 по 13 апреля.

Шутер Gears 5 станет временно бесплатным в магазине цифровой дистрибуции Steam. Акция стартует сегодня, 6 апреля, в 20:00 по киевскому времени.

Информация об этом появилась на портале SteamDB.

Трейлер Gears 5

Что такое Gears 5

Gears 5 – это продолжение знаменитой серии шутеров от третьего лица. По сюжету игроку доступно три персонажа: главная героиня Кейт Диаз, а также ее напарник Дел и робот-помощник Джек. Помимо кампании, игроку доступно несколько сетевых режимов, где можно отражать волны врагов, сбегать из заминированного улья, а также вести PvP-бои. Gears 5 вышла в сентябре 2019 года на ПК и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 82 балла от критиков и 6,8 – от игроков. Пользователи Xbox One выше оценили шутер. Они поставили игре 8,4 балла.

В шутер Gears 5 можно будет играть бесплатно до 13 апреля.