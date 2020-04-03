В GOG можно бесплатно получить научно-фантастическую игру
18:46, 03 апреля 2020Игры
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Раздача Symmetry продлится до 5 апреля.
Кадр из игры Symmetry / store.steampowered.com
В онлайн-магазине GOG стартовала раздача научно-фантастического симулятора Symmetry. Получить игру бесплатно можно до 5 апреля.
Трейлер Symmetry
Что такое Symmetry
Symmetry – это приключенческий симулятор от студии Sleepless Clinic. По сюжету исследовательский космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Теперь экипаж должен выжить в суровых условиях, отремонтировать корабль и вернуться домой.
Получить Symmetry бесплатно можно тут.
Напомним, в другом цифровом магазине – Epic Games Store можно получить бесплатно веселую аркаду Drawful 2, атмосферный приключенческий экшн Hob и загадочный квест Gone Home. Раздача продлится до 9 апреля.
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