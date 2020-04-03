В GOG можно бесплатно получить научно-фантастическую игру

Раздача Symmetry продлится до 5 апреля.

В онлайн-магазине GOG стартовала раздача научно-фантастического симулятора Symmetry. Получить игру бесплатно можно до 5 апреля.

Трейлер Symmetry

Что такое Symmetry

Symmetry – это приключенческий симулятор от студии Sleepless Clinic. По сюжету исследовательский космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Теперь экипаж должен выжить в суровых условиях, отремонтировать корабль и вернуться домой.

Получить Symmetry бесплатно можно тут.

Напомним, в другом цифровом магазине – Epic Games Store можно получить бесплатно веселую аркаду Drawful 2, атмосферный приключенческий экшн Hob и загадочный квест Gone Home. Раздача продлится до 9 апреля.