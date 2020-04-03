"Capcom прыгнули выше головы": что игроки говорят о ремейке Resident Evil 3

На агрегаторе Metacritic у игры низкие баллы, но в Steam ремейк хвалят.

Сегодня студия Capcom выпустила ремейк зомби-экшена с элементами survival horror – Resident Evil 3.

Игра рассказывает о сотруднице спецподразделения "S.T.A.R.S." Джилл Валентайн, которая пытается выбраться из охваченного зомби-эпидемией города Раккун-Сити.

Трейлер Resident Evil 3

На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии игры 76 баллов от критиков и всего 6,4 – от игроков. В основном пользователи жалуются на технические ошибки и урезанный контент.

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"Resident Evil 3 – это доказательство того, что хорошая графика не делает игру лучше. Оригинал намного лучше ремейка. И честно говоря, он не ощущается полноценным. Это скорее только пол игры. Ремейк кажется пустым. Разработчики принесли в жертву большой город из оригинала. Тут нет часовни (по большей части), парка, кладбища, бензоколонки, здания газеты, статуи мэра. Нет ощущения, что это город, скорее пара кварталов", – пишет игрок под ником NeuroShock.

"Любой, кто играл в RE3 на PS1 знает, сколько она длится. К сожалению, в ремейке есть вырезанный контент. Поэтому 60 долларов за эту игру – определенно большой ценник", – говорит death12123.

"Атмосферу воссоздали умело. Шутерная механика тоже достаточно неплохо сделана. Но скрипты Немезиса все перечеркивают. Я поймал двух Немезисов из-за того, что сначала словил отработку первого скрипта, а он видимо не завершился, и тут же отработал второй скрипт. В итоге я был зажат двумя Немезисами. Ни в коем случае не рекомендую брать игру на старте", – пишет пользователь под ником Hakon.

Однако большая часть игроков все же тепло приняла ремейк Resident Evil 3. В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры 86% положительных отзывов из более чем 1300 рецензий.

"Игра выглядит бодро. Новый Немезис, как и Джилл смотрятся отпадно. Ураганный экшн начинается уже с первых минут и не отпускает. Если услышите тяжелые шаги и бормотания "S.T.A.R.S" просто бегите", – пишет EvGLeoN.

"Отличная игра. Пробежал за 5 часов на хардкоре, при том что пытался открывать все сейфы, проверял углы и отмычкой открывал все замки. Отсюда и главный минус игры - она очень короткая. И реиграбельность фактически никакая, так как упор в этой части сделан на экшн и постановку. Игра абсолютно не похожа на прошлогодний ремейк Resident Evil 2. Не скажу хуже или лучше, она просто другая, по всем аспектам. Более быстрая, динамичная и легкая. На харде в RE2 было тяжелее, чем тут", – пишет msm.

"16 лет назад проходя Resident Evil 3 на PS1, мне и в голову не приходило, что я переживу эту историю еще раз. Capcom прыгнули выше головы, сохранив основную сюжетную линию, добавив к ней экшена и заправили все это красивой картинкой. Они перевели ее на новый лад, что бы новым игрокам было приятно с ней познакомится, а старым игрокам пройти историю с новыми эмоциями. Однозначно стоит брать", – отметил fuandtmp.

Ремейк Resident Evil 3 вышел на ПК, PS4 и Xbox One. На этих платформах пользователи также могут сыграть в бесплатную демоверсии игры.