Релиз игры Wasteland 3 отложили до августа

Это время разработчики потратят на оптимизацию игры.

Релиз Wasteland 3 перенесли. Теперь третья часть ролевой игры выйдет 28 августа на PS4, Xbox One и ПК.

Об этом разработчики из inXile Entertainment сообщили на официальной странице игры в Twitter.

Изначально релиз Wasteland 3 должен был состояться 19 мая. Однако его пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Как отметил глава студии inXile Брайан Фарго, удаленная работа плохо отразилась на Wasteland 3. Поэтому издатели Microsoft и Deep Silver согласились дать компании еще три месяца.

"Это время мы потратим на то, чтобы внести изменения в соответствии с пожеланиями и отзывами игроков после беты. А также на оптимизацию, полировку игры и улучшение кооперативного режима. Мы работаем над этой игрой от всей души, и хотим для проекта только самого лучшего старта", – отметил Фарго.

Трейлер Wasteland 3

О чем Wasteland 3

Wasteland 3 – это ролевая игра от студии inXile Entertainment. Действие игры разворачивается в штате Колорадо после глобального конфликта, в период ядерной зимы. Игрокам необходимо руководить отрядами людей, которые пытаются выжить в суровых условиях.