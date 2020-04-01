Сыграть бесплатно можно будет с 1 по 13 апреля на ПК и консолях.

The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной. Опробовать игру можно с 1 по 6 апреля в Steam, а также с 1 по 13 апреля на PS4 и Xbox One.

Об этом разработчики сообщили на официальном сайте игры.

Такую акцию разработчики приурочили ко дню рождения игры. Скоро, что 4 апреля The Elder Scrolls Online исполняется 6 лет.

Кроме того, с 1 по 15 апреля игра будет продаваться со скидкой.

Также, в честь годовщины в The Elder Scrolls Online появится праздничное событие. Оно начнется со специального квеста 2 апреля и закончится 14 апреля. За выполнение первого квеста игроки получат торт, который будет увеличивать количество зарабатываемого опыта. Во время праздничного события пользователям также будут доступны другие задания и награды.

Что такое The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online – это многопользовательская ролевая онлайн-игра. Действия The Elder Scrolls Online разворачиваются на вымышленном континенте Тамриэль. Континент поделен на четыре крупных враждующих фракции. Игроки могут выступать за одну из этих фракций в войне. Также пользователи могут выполнять сюжетные квесты, задания гильдии или сражаться с другими игроками.