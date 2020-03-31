Платформер Rayman Legends раздают бесплатно

Получить игру можно в Uplay до 3 апреля.

В цифровом магазине Uplay стартовала раздача увлекательного платформера Rayman Legends. Получить игру бесплатно можно до 3 апреля.

Трейлер Rayman Legends

О чем Rayman Legends

Rayman Legends – это увлекательный платформер, который рассказывает о приключениях главного героя Рэймана. Вместе с друзьями, он спасает сказочные миры от наводнивших их кошмаров. Игроку предстоит прыгать по платформам, уворачиваться от шипов, собирать люмов, освобождать существ из заточения, а также решать головоломки.

Игра вышла в 2013 году на ПК и консоли прошлого поколения. В 2014 году релиз Rayman Legends состоялся на PS4 и Xbox One. Все версии игры были тепло приняты игроками и критиками. На агрегаторе Metacritic у Rayman Legends 91 балл.

Получить Rayman Legends можно здесь.