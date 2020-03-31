Valve перезапускает Artifact

Разработчики поделились планами на бета-тест.

Компания Valve перезапускает коллекционную карточную игру Artifact. Вскоре Artifact 2.0 получит множество изменений, которые можно будет опробовать во время бета-тестирования.

Об этом разработчики рассказали в Steam.

«Самое большое изменение — отдалив обзор, игроки получают доступ ко всем трем линиям сразу. Большинство эффектов все еще применяются на отдельные линии и не меняют свою суть, но вероятность того, что игрок останется без вариантов розыгрыша, как это было раньше, стала значительно меньше. Мы также сосредоточились на том, чтобы игра стала проще для новичков. Мы не продаем карты, поэтому вы не встретите противника с чересчур сильной колодой. Мы также добавили новый режим драфта — геройский драфт, в котором можно попробовать собрать колоду без лишнего напряжения», – отметили в Valve.

Также разработчики поделились планами на дальнейшее развитие игры. Сейчас они тестируют все изменения, а вскоре начнут рассылать приглашения в закрытую бету для владельцев первой версии Artifact. В Valve подчеркнули, что купить игру сейчас и стать участником закрытого тестирования не выйдет. Они будут пускать тех, кто приобретал игру ранее. После Valve будет работать над открытым бета-тестом, куда смогут попасть все желающие. А потом будет готовиться к релизу Artifact 2.0. Когда именно игра выйдет из беты разработчики не сообщили.

Трейлер Artifact

Кроме того, в Vavle отметили, что бета будет новым приложением, и доступ к ней получат отдельные аккаунты. Некоторые карты в игре будут изменены, удалены или полностью переработаны, а потому старые колоды изначальной версии Artifact будут неактуальны.

Стоит также отметить, что Valve не сообщили о том, будет ли Artifact 2.0 платным или переведен на систему free-to-play.