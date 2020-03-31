Закрытое тестирование шутера Valorant стартует 7 апреля

Весь прогресс в бете разработчики обнулят к релизу.

Закрытое бета-тестирование условно-бесплатного шутера Valorant стартует 7 апреля.

Об этом на официальном сайте игры заявили разработчики из студии Riot Games.

Чтобы стать участником закрытого бета-теста, нужно завести учетную запись Riot, связать ее с Twitch и 7 апреля смотреть любой стрим этого шутера. Далее нужно будет ждать, когда пришлют приглашение на участие в тесте. Однако разработчики будут следить за нагрузкой на сервера и всех желающих пустить не получится.

Для тех, кто попадет в бету, следует знать, что весь не сохранится в релизной версии игры. Если игрок приобретет очки для покупки скинов, то на момент релиза ему возместят потраченные очки и добавят еще. К примеру, если было потрачено 10 тысяч очков, то вернут 12 тысяч.

Геймплей Valorant

Что такое Valorant

Valorant – это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица, созданный студией Riot Games. В игре две команды 5 на 5 сражаются между собой до 13 побед в 25 раундах. Победу в раунде приносят как убийства противников, так и успешный подрыв бомбы. На данный момент в Valorant 8 персонажей с уникальными навыками и ультимативными способностями. На релизе добавят еще двух персонажей. Также на момент выхода игры будет 5 локаций.

Релиз Valorant намечен на лето 2020 года.