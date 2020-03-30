Mount and Blade II: Bannerlord вышла в Steam

В раннем доступе пиковый онлайн игры превысил 100 тысяч человек.

Ролевой экшн Mount and Blade II: Bannerlord вышел в ранний доступ в Steam. Сейчас игру можно приобрести по скидке 10% – за 764 грн. Акция будет действовать до 13 апреля.

В первый же день игра установила рекорд для серии по количеству игроков. Пиковый онлайн Bannerlord превысил 100 тысяч человек в Steam.

В ранней версии ролевого экшена доступна сюжетная кампания, пользовательские битвы и мультиплеер с четырьмя режимами "Схватка", "Капитан", "Командный бой" и "Осада".

Трейлер Mount and Blade II: Bannerlord

Что такое Mount and Blade II: Bannerlord

Mount and Blade II: Bannerlord – это долгожданное продолжение знаменитого средневекового ролевого экшена. Действие игры разворачивается за 200 лет до событий прошлой части. Bannerlord значительно расширяет детально проработанную боевую систему и мир игры. По сюжету, после гибели императора Кальрадии по всей стране вспыхнули сражения. Игроку отводится роль одного из воинов, который сможет как восстановить империю, так и разрушить ее.

В онлайн-магазине Steam у Mount & Blade II: Bannerlord уже 88% положительных отзывов из более чем 1200 рецензий. На площадке Epic Games Store игра появится 31 марта.

Ранний доступ Mount and Blade II: Bannerlord продлится около года.