NieR: Automata пополнит библиотеку Xbox Game Pass на этой неделе

Ролевой экшн станет доступен подписчикам уже 2 апреля.

На этой неделе, 2 апреля, в библиотеку сервиса Xbox Game Pass добавят ролевой экшн NieR: Automata.

Об этом компания Square Enix сообщила на официальной странице игры в Twitter.

В библиотеку Xbox Game Pass попадет издание Become as Gods Edition. В него войдут костюмы Revealing Outfit для 9S, Young Man’s Outfit для A2 и Destroyer Outfit для A2, аксессуар Machine Mask, облики для пода и другое. Костюмы можно будет надеть после прохождения новых дополнительных заданий.

На консоли на Xbox One X игра NieR: Automata будет работать в высоком динамическом диапазоне (HDR) и поддерживать разрешение 4K.

Трейлер NieR: Automata

Что такое NieR: Automata

NieR: Automata — это ролевой экшн, действие которого разворачивается на Земле, порабощенной пришельцами. Они создали особых роботов, которые заставили все человечество переселиться на Луну. Тогда люди создали боевых андроидов, способных сражаться с захватчиками. Главная героиня – девушка-андроид по имени 2B. У нее большой арсенал разнообразного оружия и дроны-помощники, каждый из которых наделен уникальными способностями. По ходу игры 2B должна исследовать мир, улучшать оружие и дронов, и сражаться с врагами.