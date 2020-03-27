На Android раздают бесплатно головоломку Monument Valley 2

Атмосферную инди-игру можно будет получить бесплатно до 3 апреля.

В цифровом магазине Google Play стартовала раздача атмосферной инди-головоломки Monument Valley 2. Получить игру владельцы Android-смартфонов могут в ближайшие 7 дней – до 3 апреля.

Трейлер Monument Valley 2

Что такое Monument Valley 2

Monument Valley 2 – это вторая часть инди-головоломки, в которой игроку предстоит искать выход из лабиринта. Для этого с помощью особых механизмов нужно выстраивать маршрут или менять ракурс камеры, чтобы увидеть новый путь. В Monument Valley 2 есть уровни, где игроку нужно будет одновременно управлять двумя персонажами.

Monument Valley 2 вышла в 2017 году на Android и iOS. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 83 балла от критиков и 7,6 – от игроков.

Скачать игру бесплатно можно здесь.