Сегодня стартует открытый бета-тест игры Predator: Hunting Grounds (видео)

Сыграть в ассиметричный шутер можно будет с 27 по 29 марта.

Сегодня в 18:00 по киевскому времени стартует открытое бета-тестирование мультиплеерного режима шутера Predator: Hunting Grounds. Принять участие в тестировании можно будет на PS4 и на ПК с 27 по 29 марта.

По случаю начала бета-тестирования разработчики выпустили геймплейный трейлер игры.

Геймплей Predator: Hunting Ground

Что такое Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds – это асимметричный многопользовательский шутер, в котором команда из четырех игроков сражается против пришельца Хищника. Роль Хищника берет на себя пятый игрок. Его задача – уничтожить команду людей. Он может карабкаться по деревьям, становиться невидимым и использовать инопланетный арсенал.

Релиз игры запланирован на 24 апреля в EGS и PlayStation Store. Игроки, которые оформят предварительный заказ Predator: Hunting Grounds, получат бонусы: эксклюзивную динамическую тему для PS4, набор аватаров, а также облики для персонажей и ранний доступ к новому оружию.