В Minecraft появится бесплатный образовательный контент для детей

Контент будет доступен всем пользователям до 30 июня.

На фоне пандемии коронавируса компания Microsoft решила сделать временно бесплатным образовательный контент для игры Minecraft. Таким образом компания хочет помочь детям, которые вынуждены находиться на карантине.

Об этом Microsoft сообщила на официальном сайте игры.

Изначально контент создавался для образовательной версии игры – Minecraft: Education Edition. Теперь же он станет доступен бесплатно всем пользователям до 30 июня.

"Не выходя из дома, вы можете совершить прогулку по Международной космической станции или даже исследовать человеческий глаз. Мы также включили десять миров из нашего сообщества создателей Marketplace! Вы можете исследовать возобновляемую энергию, морскую биологию, историю Греции и многое другое! Миры включают планы уроков, творческое письмо, сложные задачи и хитрые головоломки", – говорится в сообщении Microsoft.

С полным списком образовательного контента для Minecraft можно ознакомиться здесь.