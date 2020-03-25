цей матеріал доступний українською

В Minecraft появится бесплатный образовательный контент для детей

12:32, 25 марта 2020
Игры
47 0
Игра Minecraft / reddit.com

На фоне пандемии коронавируса компания Microsoft решила сделать временно бесплатным образовательный контент для игры Minecraft. Таким образом компания хочет помочь детям, которые вынуждены находиться на карантине.

Об этом Microsoft сообщила на официальном сайте игры.

Изначально контент создавался для образовательной версии игры – Minecraft: Education Edition. Теперь же он станет доступен бесплатно всем пользователям до 30 июня.

"Не выходя из дома, вы можете совершить прогулку по Международной космической станции или даже исследовать человеческий глаз. Мы также включили десять миров из нашего сообщества создателей Marketplace! Вы можете исследовать возобновляемую энергию, морскую биологию, историю Греции и многое другое! Миры включают планы уроков, творческое письмо, сложные задачи и хитрые головоломки", – говорится в сообщении Microsoft.

МКС в Minecraft / minecraft.net

С полным списком образовательного контента для Minecraft можно ознакомиться здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Microsoft