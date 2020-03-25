Konami опровергла недавние слухи о разработке новых частей Silent Hill

В то же время представители компании сообщили, что издатель не закрывает франшизу.

Компания Konami опровергла недавние слухи о разработке новых частей игры Silent Hill.

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В ответ на запрос Rely on Horror в американском офисе Konami заявили, что слухи "не соответствуют действительности".

В то же время представители компании сообщили, что издатель не закрывает франшизу, ее могут продолжить не так, как сообщали инсайдеры журналистов.

В свою очередь редакция портала Rely on Horror отмечает, что слухи все еще могут оказаться правдивыми, если над новыми проектами работает только японский офис издательства вместе с Sony и Kojima Productions.

Ранее сообщалось, что по слухам, Sony планирует вернуться к серии серии Silent Hill с двумя новыми играми, одним из проектов займется Хидео Кодзима.

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