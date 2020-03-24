Украинские пользователи станут медленнее загружать игры и другой контент.

Sony снизит скорость интернет-загрузки в европейском PlayStation Network, чтобы обеспечить более стабильную работу интернета в Европе.

Об этом в блоге PlayStation заявил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Благодаря снижению предельной скорости, игры и другой контент будут медленнее загружаться на PS4. Это коснется и пользователей из Украины. Так как Sony причисляет нашу страну к европейскому региону.

Ранее снижать качество потока в Европе начал YouTube, а также стриминговые платформы Netflix, Amazon Prime Video и Apple TV+. Такие действия были продиктованы просьбой правительства Европейского союза. Поскольку из-за пандемии коронавируса многие люди начали самоизолироваться, что и привело к увеличению нагрузки на инфраструктуру сети.