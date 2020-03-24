цей матеріал доступний українською

В Plague Inc добавят возможность спасти мир от пандемии

15:12, 24 марта 2020
Игры
143 0
Кадр из игры Plague Inc. / wanyx.com

Об этом на своем официальном сайте сообщили разработчики из студии Ndemic Creations.

В частности, создатель игры Джеймс Воган заявил, что никогда бы не мог подумать, что реальный мир станет похож на игру Plague Inc. Разработчик отметил, что студия неоднократно получала предложения добавить в игру режим, в котором игроки смогут бороться с распространением болезни. И теперь Ndemic Creations работает над таким режимом. В нем игроки будут следить за прогрессированием заболеваний, укреплять системы здравоохранения, контролировать реальные действия, такие как карантин, изоляция граждан и закрытие государственных служб.

Когда именно обновление появится в игре – неизвестно.

Кроме того, разработчики пожертвовали 250 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Эти средства разделили между двумя организациями – CEPI и Всемирной организацией здравоохранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter