В игре Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные
На этой неделе в тактическом шутере Ghost Recon Breakpoint стартуют бесплатные выходные. Игра станет доступна всем пользователям бесплатно с 26 по 30 марта на PS4, Xbox One и ПК.
Об этом студия Ubisoft сообщила на официальном сайте игры.
Трейлер Ghost Recon Breakpoint
Разработчики заявили, что весь прогресс за этот и предыдущие бесплатные периоды будет перенесен в платную версию игры, которая сейчас продается по скидкам в онлайн-магазинах Uplay и PS Store.
Чтотакое Ghost Recon Breakpoint
Ghost Recon Breakpoint – это тактический шутер от студии Ubisoft. Действие игры разворачивается на вымышленном острове в Тихом океане. Игрок берет на себя роль "Призрака" Номада, отправленного на остров для расследования серии беспорядков, связанных с технологией военных разработок Skell. Играть можно в одиночку или в команде из четырех игроков.