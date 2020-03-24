В игре Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные

Сыграть бесплатно в тактический шутер можно будет на консолях и ПК с 26 по 30 марта.

На этой неделе в тактическом шутере Ghost Recon Breakpoint стартуют бесплатные выходные. Игра станет доступна всем пользователям бесплатно с 26 по 30 марта на PS4, Xbox One и ПК.

Об этом студия Ubisoft сообщила на официальном сайте игры.

Трейлер Ghost Recon Breakpoint

Разработчики заявили, что весь прогресс за этот и предыдущие бесплатные периоды будет перенесен в платную версию игры, которая сейчас продается по скидкам в онлайн-магазинах Uplay и PS Store.

Чтотакое Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Breakpoint – это тактический шутер от студии Ubisoft. Действие игры разворачивается на вымышленном острове в Тихом океане. Игрок берет на себя роль "Призрака" Номада, отправленного на остров для расследования серии беспорядков, связанных с технологией военных разработок Skell. Играть можно в одиночку или в команде из четырех игроков.