"Гвинт" вышел на Android

В карточную игру по вселенной "Ведьмака" можно играть бесплатно на любых смартфонах.

Сегодня карточная коллекционная онлайн-игра "Гвинт" вышла на смартфоны под управлением операционной системы Android. На iOS игру выпустили еще осенью 2019 года.

"Гвинт" на Android

На Play Market у игры уже более 2 тысяч отзывов и оценка 4,7. Игроки говорят, что мобильный порт получился достойный, а графика и интерфейс выглядят также, как и на ПК-версии. Кроме того, "Гвинт" хвалят за анимацию карт, но отмечают, что иногда она работает рывками. Некоторые пользователи заметили, что на смартфонах с 3ГБ оперативной памяти у игры наблюдаются проблемы с производительностью. Еще одна важная деталь – аккаунт с консольных версий "Гвинта" не переносится в мобильную игру. Однако в целом карточная игра от CD Projekt RED получила на хвалебные отзывы.

Что такое "Гвинт"

"Гвинт" – это условно-бесплатная карточная коллекционная онлайн-игра, созданная по мотивам "Ведьмака". Игроки сражаются в боях 1 на 1, используя собранную самостоятельно колоду карт. Чтобы выиграть, нужно победить соперника в двух раундах из трех, набрав большее количество очков на своем поле. Игроки сами решают какие карты положить в колоду – зачастую берут те, чьи способности будут синергировать друг с другом. У каждой карты есть стоимость провизии, поэтому сильно большую колоду составить не получится и придется решать, какие карты брать, а какие оставить.

Напомним, 10 марта стартовало бета-тестирование игры "Гвинт" на Android. Пользователи, которые приняли участие в бета-тесте получили эксклюзивный аватар – Имперского Голема. Также студия CD Projekt RED пообещала, что весь прогресс, который игроки получат во время бета-тестирования будет перенесен в основную версию игры.