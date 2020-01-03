Разработчики STALKER 2 подтвердили информацию о создании игры на Unreal Engine 4

В студии не ожидали, что Epic Games рассекретит информацию о движке.

На днях, на странице официального сайта Unreal Engine была опубликована информация об играх, которые выйдут в ближайшие годы на движке UE4. В числе прочих проектов значилось и продолжение легендарной украинской игры STALKER 2.

Спустя день информация о STALKER 2 пропала с сайта компании. Но вчера студия GSC Game World решила подтвердить, что STALKER 2 создается именно на движке Unreal Engine 4. «Признаться, мы хотели сказать об этом позже, но коллеги из Epic сделали сюрприз для всех (включая нас) прямо в новогоднюю ночь. Команда GSC Game World выбирает самые подходящие и современные технологии, и UE оказался лучшим выбором среди всех доступных. Он дал возможность делать тот проект, который вы ждете. На нем удается создать опасную и влекущую атмосферу STALKER — плоть и кровь нашей игровой вселенной. Наконец, Unreal Engine (вместе с умелыми руками) хорошо гармонирует с нашей целью сделать моддинг удобным и доступным. Благодаря моддерам мир Зоны продолжает жить и развиваться, пока мы заняты разработкой сиквела», - сообщили разработчики.

Также в GSC Game World отметили, что говорить о том, на каких платформах и в каких цифровых магазинах выйдет игра пока рано.

Напомним, ранее сотрудники GSC Game World на конференции Games Gathering 2019 в Киеве заверили, что в игре STALKER 2 не будет лут-боксов и режима «королевская битва». Также разработчики пообещали сделать в игре поддержку пользовательских модификаций.