Новый комикс по God of War расскажет, как жил Кратос после финала третьей части игры

Первый выпуск God of War: Fallen God выйдет в США 24 июня 2020 года.

Издательство Dark Horse Comics выпустит серию комиксов, в которой будет рассказано о событиях, произошедшими с Кратосом после игры God of War 3.

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Над серией God of War: Fallen God будут работать писатель Крис Роберсон и художник Тони Паркер, соощает Comicbook.

Комикс расскажет о том, как Кратос после убийства Зевса (финала God of War 3) отправился на корабле в пустыню, чтобы дистанцироваться от своего дома и позора. Однако ярость и чувство вины следуют за ним по пятам. "Кратос злится на единственного врага, которого не может победить, - самого себя".

Первый выпуск God of War: Fallen God выйдет в США 24 июня 2020 года.

Серия игр God of War рассказывает о спартанском воине Кратосе, который бросил вызов богам. В оригинальной трилогии он сражался против греческого пантеона. А в перезапуске 2018 года Кратос столкнулся с существами из скандинавской мифологии.

Напомним, издательство Titan Comics на своем официальном сайте объявило о том, что планирует выпустить графическую новеллу по мотивам игры Horizon Zero Dawn. Комикс выйдет 2 мая 2020 года и продолжит сюжет первоисточника.

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